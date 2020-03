Coronavirus in Sicilia, l'appello di rettori e docenti universitari: parte raccolta fondi

"Non restiamo solo chiusi in casa ma facciamo anche in questo caso la nostra parte". Con questo appello, rettori e docenti univeritari lanciano una raccolta fondi. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Protezione Civile in favore degli ospedali siciliani.

La raccolta fondi Sos Coronavirus Sicilia vuole essere un supporto ai medici, considerati "eroi delle corsie". Alla fine del video, tutte le informazioni utili per donare, e l'Iban al quale devolvere la propria offerta.

