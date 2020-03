Coronavirus, il video della nuova terapia intensiva al San Raffaele di Milano costruita in 8 giorni

Con un video condiviso su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez mostrano la nuova terapia intensiva del San Raffaele di Milano inaugurata oggi. La struttura è stata creata in soli 8 giorni, grazie alla donazione della coppia seguita da una raccolta fondi, alla quale hanno aderito altre 200 mila persone.

"Oggi entra in funzione il nuovo reparto di terapia intensiva costruito da zero grazie alla raccolta fondi lanciata appena due settimane fa", spiega la coppia sui social.

Come è possibile vedere nel video, all’ingresso della struttura è stato messo un telo con i nomi di tutti i 200 mila donatori. "Un modo per dire grazie a tutti voi", ha detto Fedez. "Grazie di cuore agli operai che hanno lavorato giorno e notte per rendere possibile tutto questo - ha continuato il rapper -. Insieme abbiamo fatto qualcosa di speciale che aiuterà a salvare delle vite e ci ricorda che oggi più che mai serve coesione in questa dura battaglia".

