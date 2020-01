Virus cinese, il video della studentessa siciliana a Wuhan: "Vi presento la città deserta"

Una città deserta, quasi surreale. Così è mostrata Wuhan, la città dove si sono verificati i primi contagi del coronavirus, dalla studentessa di Castelvetrano Laura Turdo, 26 anni, nelle sue stories di Instagram. Laureata in Lingue e Culture Straniere, Laura si trova in Cina dal 10 settembre per perfezionare la lingua.

"Come vedete - dice nel video - sono incappucciata per andare a fare la spesa. La città è vuota e tra poco tornerò in camera da dove non uscirò fino a quando non finisce la spesa".

La giovane ha raccontato infatti di essere costretta, in una città in quarantena, a trascorrere le sue giornate chiusa in dormitorio per paura del contagio del coronavirus.

