‘’Volevo nascondermi’’ trionfa ai David di Donatello: 7 premi alla storia del pittore Ligabue

Trionfo senza diritto di replica. Volevo nascondermi di Giorgio Diritti convince, dopo aver vinto tanti prestigiosi premi internazionali, anche l’accademia italiana. La vita del pittore Antonio Ligabue (Elia Germano), uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell'arte contemporanea internazionale è un vortice continuo di emozioni e movimenti talvolta irregolari, umilianti. Sotto la lente di Giorgio Diritti, Germano interpreta minuziosamente e con enorme talento il corpo rachitico e gobbo di un pittore che ha vissuto una vita sotto il segno della diversità, della derisione. Nel film di Diritti la tortuosa vita del pittore è seguita a partire dalla sua infanzia e adolescenza in Svizzera, tutt’altro che felice. Poi ci sono gli incontri, quelli che salvano la vita. L'incontro con Renato Marino Mazzacurati, negli anni ’20 , convince Ligabue a dedicare la sua vita unicamente alla pittura attività che elegamente gli consente di comunicare, un’attività che svolgerà fino alll’ulltimo suo giorno di vita.

E ancora una volta i paesaggi, metafore di cui Giorgio Diritti si serve ampiamente per illustrazioni che ledono l’anima. Sono tanti i paesaggi nel film, paesaggi che creano una suspence hitchcockiana. Sono le rive del Po, le campagne svizzere ma sono anche e soprattutto i panorami dell’io di Ligabue.

Angoscia e creatività, tormento e libertà, frustrazione e talento; il miglior film dei David 2021 è un continuo snodarsi entro questi binomi di cui la solitudine e l’abbandono sono i comuni denominatori.

Giorgio Diritti 61enne, al suo quarto lungometraggio in quindici anni di carriera, vince e convince. Un trionfo pregevole vista la concorrenza: Favolacce dei fratelli D’Innocenzo; Hammamet di Gianni Amelio; Miss Marx di Susanna Nicchiarelli; Le sorelle Macaluso per la regia di Emma Dante.

Tutti i premi:

MIGLIOR FILM

Volevo nascondermi – prodotto da Carlo Degli Esposti, Nicola Serra, con RAI CINEMA per la regia di Giorgio Diritti

MIGLIOR REGIA

Giorgio Diritti per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE REGISTA ESORDIENTE

Pietro Castellitto per il film I predatori

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Mattia Torre per il film Figli

MIGLIORE SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Marco Pettenello, Gianni Di Gregorio per il film Lontano lontano

MIGLIOR PRODUTTORE

Marta Donzelli e Gregorio Paonessa per VIVO FILM con RAI CINEMA, Joseph Rouschop e Valérie Bournonville per TARANTULA BELGIQUE per il film Miss Marx

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Sophia Loren per il film La vita davanti a sé

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Elio Germano per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Matilda De Angelis per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Fabrizio Bentivoglio per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Matteo Cocco per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE COMPOSITORE

GATTO CILIEGIA CONTRO IL GRANDE FREDDO, DOWNTOWN BOYS per il film Miss Marx

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

“Immigrato” musica e testi di Luca MEDICI, Antonio Iammarino, interpretata da Luca Medici per il film Tolo Tolo

MIGLIORE SCENOGRAFIA

Ludovica Ferrario, Alessandra Mura – Paola Zamagni per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE COSTUMISTA

Massimo Cantini Parrini per il film Miss Marx

MIGLIOR TRUCCATORE

Luigi Ciminelli – Andrea Leanza, Federica Castelli (prostetico o special make-up) per il film Hammamet

MIGLIOR ACCONCIATORE

Aldo Signoretti per il film Volevo nascondermi

MIGLIORE MONTATORE

Esmeralda Calabria per il film Favolacce

MIGLIOR SUONO

Presa diretta: Carlo Missidenti

Microfonista: Filippo Toso

Montaggio: Luca Leprotti

Creazione suoni: Marco Biscarini

Mix: Francesco Tumminello

Per il film Volevo nascondermi

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Stefano Leoni, Elisabetta Rocca per il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose

PREMIO CECILIA MANGINI MIGLIOR DOCUMENTARIO

Mi chiamo Francesco Totti di Alex Infascelli

MIGLIOR FILM STRANIERO

1917 di Sam Mendes (01 Distribution)

MIGLIOR CORTOMETRAGGIO

Anne di Domenico Croce e Stefano Malchiodi

DAVID GIOVANI

18 regali di Francesco Amato

DAVID ALLA CARRIERA

Sandra Milo

DAVID SPECIALE

Monica Bellucci

Diego Abatantuono

DAVID DELLO SPETTATORE

Tolo Tolo di Luca Medici

