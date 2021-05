Strage di Capaci, l'appello di Ligabue: "Lenzuolo bianco per dire no alla mafia"

Alla vigilia del 29esimo anniversario della strage di Capaci, Ligabue ha voluto lanciare un suo personale appello via social contro la mafia.

Il cantautore ha ricordato il giudice Giovanni Falcone, morto nella strage insieme alla moglie e alla scorta, lanciando anche un preciso appello: "Il 23 maggio mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire no alla mafia".

E poi, facendosi portavoce della Fondazione Falcone, ha anche aggiunto: "Questo paese rischia di avere la memoria sempre più corta e non ce lo possiamo permettere, specialmente verso chi ha perso la vita per fare in modo che questo stesso paese potesse essere un po' più giusto".

