Soul, il nuovo film Disney Pixar: ecco il primo trailer

Si intitola Soul ed è in nuovo film Disney Pixar in arrivo nelle sale nel 2020. Il regista di Up, Coco e Inside Out va di nuovo alla scoperta dell'animo umano e questa volta scende ancora di più in profondità alla ricerca di ciò che rende unici ciascuno di noi.

Il protagonista è Joe Gardner, interpretato da Jamie Foxx, un insegnante di musica che sogna in realtà di diventare un musicista jazz. A causa di un incidente però finisce in coma e sarà qui che conoscerà ed esplorerà il suo vero Io.

Il regista ha spiegato di essersi ispirato al suo rapporto con il figlio ormai 23enne. Il bimbo, fin dalla nascita ha dimostrato immediatamente di avere un carattere forte e deciso che ha spinto Docter a chiedersi da dove avesse preso questa spiccata personalità.

"Pensavo che la personalità si sviluppasse interagendo con il mondo. Eppure, è chiaro che nasciamo tutti con un senso unico e specifico di chi siamo ". Soul sarà al cinema il 19 giugno 2020. Tra i compositori della colonna sonora compaiano tra gli altri Jon Batiste, Trent Reznor e Atticus Ross.

© Riproduzione riservata