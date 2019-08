Il riscatto di Monte, il randagio star del remake di "Lilli e il Vagabondo"

Una nuova occasione per Monte, dal canile al red carpet. Il randagio infatti è la star del remake di "Lilli e il Vagabondo". Il cucciolo di due anni e mezzo era stato recuperato dalla strada ed era finito in gabbia nell'Halo ((Helping Animals Live On) Animal Rescue di Phoenix, in Arizona.

Qui, insieme ad altri cani, ha attirato l'attenzione di alcuni addestratori cinofili per set cinematografici. Quel momento ha rappresentato la svolta per Monte: il quattro zampe infatti ha mostrato fin da subito la sua attitudine alla "recitazione" tanto da conquistare il ruolo del Vagabondo nel film live action della Disney. La sua prima volta ad Hollywood però risale al 26 aprile 2018, quando giunse negli Studios insieme agli altri 50 compagni di sventura.

Ma Monte si è fatto notare anche per l'incredibile somiglianza con il suo personaggio. Il remake del film animato del 1955 è diretto da Charlie Bean, che ha mescolato riprese in live action a scene ricostruite con l'aiuto degli effetti speciali. Nella versione originale i protagonisti hanno le voci di Justin Theroux e Tessa Thompson. Il film è atteso nelle sale a novembre.

La prima uscita ufficiale sul red carpet per Monte e Rose, la cocker spaniel che interpreta Lilli, è stata il 23 agosto in occasione dell'Expo D23 all'Anaheim Convention Center, ad Anaheim, in California.

© Riproduzione riservata