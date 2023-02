WhatsApp: dai vocali alle reazioni, arrivano novità per la pubblicazione e visione degli stati

WhatsApp lancia alcune novità legate agli stati. Si tratta di 5 nuove possibilità che rivoluzioneranno il modo di inserire i propri stati. WhatsApp ha comunicato di aver "iniziato a implementare questi aggiornamenti a livello globale e nelle prossime settimane saranno disponibili per tutti gli utenti".

WhatsApp, le 5 novità

La prima novità riguarda la possibilità di selezionare manualmente chi può vedere lo stato, in pratica sarà possibile farlo per ogni singolo stato. La seconda novità riguarda la possibilità di pubblicare uno stato vocale da 30 secondi, registrando un audio direttamente dall’App. Al posto del testo o dell’immagine i contatti vedranno il classico player e potranno ascoltare lo stato. Altra novità è legata alla possibilità di reagire agli stati pubblicati dai contatti: occorrerà fare swipe in alto e scegliere una delle 8 emoji disponibili. Poi, ecco l’anteprima grafica dei link pubblicati all’interno degli stati: sono le stesse informazioni che compaiono quando condividiamo un link nelle chat. E poi, l'ultima, che molti hanno già presente ovvero il cerchio colorato intorno al profilo di chi ha aggiornato lo stato di recente.

Novità WhatsApp, quando sono disponibili

Si tratta di modifiche all’App ufficiale che avverranno nelle prossime settimane. Per averle occorrerà soltanto aspettare e, dopo un aggiornamento, saranno disponibili.

