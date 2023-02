WhatsApp lancia 4 nuovi funzioni, cambia l'invio di foto e documenti

WhatsApp si evolve e presenta novità agli utenti. A descrivere le nuove funzionalità, disponibili ad App aggiornata, è stata la stessa casa madre Meta di Mark Zuckerberg. Lo scorso 13 febbraio Whatsapp ha rilasciato l’aggiornamento numero 2.23.3.77 per i dispositivi Android. Si tratta già di un aggiornamento stabile e non una versione beta, per questo per vedere le ultime novità basterà semplicemente aggiornare l’applicazione. Si tratta di quattro novità.

WhatsApp, le novità

Sarà possibile aggiungere didascalie ai documenti da inviare, è stato aumentato il limite dei caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi, sarà possibile inviare fino a 100 foto o video in una sola volta e creare avatar personalizzati da usare come sticker e immagini del profilo. Il cambio di passo è rappresentato da come inviare immagini e documenti. Aggiungere didascalie ai documenti che si inviano può essere utile non solo a descriverli ma anche a ritrovarli successivamente attraverso il motore di ricerca interno. Inviare sino a 100 foto oppure video in una sola volta, cioè oltre il triplo rispetto al precedente limite di 30, appare la vera svolta. Gòli altri due aggiornamenti non sono poi chissà che novità. Uno riguarda i caratteri per l’oggetto e la descrizione dei gruppi che sono stati aumentati per dare maggior spazio agli amministratori di descrivere di cosa si tratta. Il quarto aggiornamento che poi in realtà non è nuovo perché già c’era, è la possibilità di creare avatar personalizzati e usarli come sticker e immagini del profilo.

Cosa fare per avere le nuove funzioni

Al momento questi aggiornamenti riguardano solo gli utenti Android, per chi ha invece un sistema operativo iOS dovrà pazientare perché l’azienda sta testando una versione beta con le medesime funzioni, ma non è ancora chiaro quando questa sarà effettivamente resa disponibile sotto forma di aggiornamento. Per utilizzare da subito le nuove quattro funzioni basterà invece aggiornare l'App di messaggistica istantanea.

