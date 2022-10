Novità per Google, potenziata la ricerca: più foto e video nei risultati

I risultati mostreranno un maggior numero di foto e video a dispetto dei link testuali. E' la novità annunciata da Google per la sua ricerca web all'evento "Search On 2022" con particolare attenzione all'utilizzo via smartphone.

Grazie alla nuova funzionalità annunciata dal colosso di Mountain View, in arrivo entro la fine dell'anno, alla ricerca di un luogo si potrebbe vedere una mappa che mostra la posizione, le indicazioni stradali per arrivarci, il meteo e alcuni video di breve durata.

Le informazioni saranno presentate con schede colorate intervallate da immagini e contenuti multimediali, i "visual-first". I risultati, in alcuni casi, evidenzieranno i contenuti di YouTube, Instagram e TikTok. Lo scopo della nuova funzione è aggregare in un solo posto un insieme di dati che consentano agli utenti di stimolare approfondimenti e ulteriori ricerche.

Un'altra novità sarà la possibilità di introdurre collegamenti ad alcuni strumenti di Google nella schermata iniziale dell'app sullo smartphone, sotto la casella di ricerca. In questo caso agli utenti verranno presentati pulsanti che consentono di eseguire azioni rapide: la traduzione di un testo o l'individuazione di prodotti su e-commerce tramite la fotocamera e l'identificazione della musica.

© Riproduzione riservata