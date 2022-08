Novità Spotify, ai clienti premium pulsanti per riproduzione e play causale

Novità per gli utenti di Spotify, un servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand di una selezione di brani di varie case discografiche ed etichette indipendenti. I clienti Premium avranno presto un maggiore controllo su come ascoltano le canzoni preferite sulla piattaforma.

Il servizio di streaming sta implementando due nuovi pulsanti, uno per la riproduzione e uno per il play causale, visibili solo agli iscritti di Spotify Premium: le due funzionalità sono unite in un solo tasto. Al momento, i clienti Spotify hanno solo un pulsante combinato di riproduzione e play casuale che appare nella parte superiore delle playlist.

Ma non solo: prossimamente i clienti di Spotify Premium vedranno pulsanti separati per la riproduzione e il cosiddetto "shuffle" in tutta l'app, sia per gli album che per le playlist. Il cambiamento arriverà sulle app iOS e Android nelle prossime settimane, così come ha rivelato l'azienda.

Gli utenti di Spotify senza un piano a pagamento dovranno però continuare a riprodurre brani in modo casuale, con i soliti annunci a intermezzare le tracce. "La musica, e il modo in cui la ascolti, dovrebbe essere sotto il tuo controllo. Quindi, dal momento in cui premi Play su Spotify, decidi in che modo vuoi ascoltare le tue playlist preferite o quel nuovo album di cui sei ossessionato", ha annunciato l'azienda in un post sul blog.

