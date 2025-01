Vertigini e scosse alla mano, giallo sul malore di Sinner: «Qualcosa c’è, sto combattendo»

«Contento di essere ancora nel torneo.... oggi poteva finire in un altro modo». È stata una giornata difficile per Jannik Sinner. Il malessere accusato durante l’ottavo di finale contro Holger Rune ha preoccupato, e non poco. Prima qualche problema di equilibrio nel secondo set, poi un primo accenno di malessere con un rischio vomito. Infine le vertigini e lo stop: tra il secondo e il terzo set c’è stato il momento più complicato e addirittura, sul 2-1 del terzo set, Sinner si è seduto al cambio campo tremando visibilmente. Un’immagine che allarma. «È stata una partita molto dura - ha poi spiegato l’altoatesino ai cronisti presenti agli Australian Open - Non mi sentivo molto bene oggi, nessun infortunio ma una sensazione di malessere generale. Avevo dormito tantissimo stanotte, e non avessi messo la sveglia avrei continuato a farlo; ma quando mi sono svegliato non mi sentivo bene. Ho cercato di mettere tutte le energie possibili in questa partita, ho cercato di gestire le situazioni e superare le difficoltà e per fortuna ci sono riuscito».

Ora è caccia alla diagnosi

«Sono arrivato al circolo il più tardi possibile», ha spiegato, raccontando come quel fastidio avvertito al mattino lo avesse spinto a cambiare la routine di avvicinamento all’incontro: «Non mi sono allenato. Ho anche visto un medico prima del match, ho fatto un piccolo controllo e mi sono sentito un pò meglio». Qualcosa c’era («qualcosa c’è, sto combattendo», la sua frase a Corriere.it) insomma: ed ora è caccia alla diagnosi. Ricordando il precedente del malore del 9 luglio a Wimbledon: analoghi problemi, diversa causa. Allora si parlò di virus, ora di gran caldo (35 gradi su Melbourne) e di «probabile calo di pressione», secondo lo stesso Sinner. «Si, quello del terzo set è stato il momento più difficile - ha spiegato - non mi stavo sentendo bene, ho avvertito un pò di sbandamenti e forse ho avuto problemi con la pressione. In quel momento c’era tanto sole ed era molto umido».

Quel colpo di fortuna

Uno dei colpi più spettacolari del torneo e un colpo di fortuna; sono stati due episodi ad aiutare Sinner in quei momenti: «Se avessi preso quel break - spiega, facendo riferimento al punto del terzo game del terzo set - sarebbe stato difficile per me rientrare in partita. L’interruzione per i problemi alla rete poi, quei 20 minuti, mi hanno aiutato. Nessuno si aspettava una cosa del genere, di solito non si rompe in quel modo. Sono stato fortunato, mi ha permesso di rimanere fuori dal campo 20 minuti, mi sono rinfrescato un pò, ho messo acqua fredda in testa ed è stato di grande aiuto. Per me è stata una fortuna. Comunque, al di là delle mie difficoltà fisiche, è stato un gran match, con scambi molto spettacolari, un match di alta qualità».

Nessuna similitufine con Wimbledon

Anche a Wimbledon Sinner aveva accusato dei problemi, ma l’azzurro non vede similitudini: «Sono state due situazioni completamente diverse - ha detto - ma aver già vissuto una situazione del genere mi ha aiutato mentalmente. Ovviamente mi piacerebbe giocare sempre quando tutto funziona alla perfezione, ma è nelle giornate difficili il momento in cui devi tirare fuori qualcosa in più. Importante è crederci sempre perché può accadere di tutto in campo».