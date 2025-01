Australian Open, Sinner e Sonego volano ai quarti

Il numero uno al mondo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego sono ai quarti di finale degli Australian Open, il primo dei quattro tornei annuali di tennis del Grande Slam che si tengono ogni anno a Melbourne. L’avversario di Sinner ai quarti sarà uno fra Michelsen e De Minaur.

Sinner ha sconfitto in quattro set il danese Holger Rune, numero 13 del ranking mondiale e del tabellone: 6-3 3-6 6-3 6-2, in tre ore e 13 minuti di gioco. Il 23enne fuoriclasse altoatesino, leader della classifica Atp e del seeding, nonchè campione in carica, è stato costretto a chiedere l’intervento del fisioterapista e ad abbandonare il campo al termine del quinto gioco del terzo set per poi rientrare.Ai quarti Sinner sfiderà il vincente del match tra lo statunitense Alex Michelsen e l’australiano Alex De Minaur.

Sulla John Cain Arena, Sonego, 29enne torinese e numero 55 Atp, ha maturato il punteggio contro il 19enne Tien in due ore e 25 minuti di incontro, con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-1, maturato in due ore e 25 minuti di incontro. Prossimo avversario del piemontese, uno tra l’americano Ben Shelton (21) ed il francese Gael Monfils.