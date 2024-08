Parigi 2024, Italvolley da sogno: le azzurre per prima volta in semifinale

Un pezzettino di storia, l’Italvolley femminile, l’ha già scritta battendo la Serbia 3-0 e volando in una semifinale olimpica, la prima della sua storia dopo quattro tentativi falliti nelle ultime cinque edizioni.

Perché si possono vincere mondiali, europei e Nations League, ma cadere sistematicamente ai quarti di finale dei Giochi. Però, ora, il tabù è stato spezzato e ad aspettare Egonu (nelle foto) e compagne ci sarà la Turchia, reduce dal successo al quinto set contro la Cina. Dunque prosegue il sogno di una medaglia olimpica mai conquistata dalla nazionale femminile e anche per questo è stato preso come ct, Julio Velasco, demiurgo della «Generazioni dei Fenomeni», ma come le ragazze che guida, anche lui è caccia del metallo a cinque cerchi più prezioso che gli è sempre sfuggito (fu argento ad Atlanta ‘96).

E la musica, rispetto a Tokyo 2020, è totalmente diversa, perché se tre anni fa le azzurre uscirono ai quarti perdendo 3-0 sempre contro la Serbia, questa volta hanno restituito il favore con una prestazione maiuscola, confermando il percorso netto del pool C, dove avevano perso appena un set contro la Repubblica Domenicana.