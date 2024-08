Parigi 2024, Italia volley maschile batte il Giappone e va in semifinale

L’Italia della pallavolo maschile è in semifinale alle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri hanno sconfitto ai quarti di finale il Giappone per 3 a 2, al termine di una partita al cardiopalma, con gli azzurri bravi a recuperare uno svantaggio di 2 set a 0. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno poi vinto al tie-break per 17 a 15.

Sono le note di «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e Poveri e «Notti magiche» di Gianna Nannini a celebrare alla South Paris Arena, dove folto era il tifo azzurro, il passaggio in semifinale dell’Italia maschile dopo un incontro durato 2 ore e 24’ che ha regalato tantissime emozioni e con gli azzurri che hanno rischiato quella che sarebbe stata una clamorosa eliminazione annullando ben quattro match point ai nipponici, di cui tre consecutivi sul 2-0 per il Giappone.

La svolta del match nelle battute finali del terzo set con gli azzurri vincitori per 27 a 25, dopo aver annullato il quarto match point. Nelle prime due frazioni di gioco nipponici davvero forti e italiani in difficoltà. Straordinaria la prestazione sotto l’aspetto del carattere dei ragazzi di De Giorgi. Alessandro Michieletto ha messo a referto ben 24 punti, 19 sia Daniela Lavia che Yuri Romanò, 11 Gianluca Galassi.