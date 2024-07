Wimbledon: tre azzurri ai quarti, c'è anche Musetti: «Ho sempre sognato questo momento»

Lorenzo Musetti si qualifica ai quarti del torneo di Wimbledon: è il terzo italiano dopo Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Il tennista carrarino ha battuto per 4-6 6-3 6-3 6-2 il francese Giovanni Mpetshi Perricard (n.58 Atp). Nel prossimo turno affronterà il vincente tra Fritz e Zverev.

Musetti, numero 22, raggiunge così Jannik Sinner e Jasmine Paolini nei quarti a Wimbledon, eguagliando il record di presenze azzurre nei quarti di uno Slam in singolare che risale al Roland Garros 1948. Wimbledon 2024 è il settimo Slam con due italiani nei quarti in singolare maschile.

«Ho sempre sognato questo momento. Sono emozionato. La mia famiglia mi ha sempre supportato nell’inseguire il mio sogno: oggi è tutto bellissimo. Ringrazio Simone Tartarini (il suo coach), il mio team, la mia compagna Veronica e tutta la mia famiglia, che mi hanno sempre sostenuto. E’ un grande giorno per me: sono contento e orgoglioso». Per lui è la prima volta fra i primi otto in una prova del Grande Slam. «Ho fatto fatica, soprattutto all’inizio, oggi. Contro di lui (Mpetshi Perricard) è veramente difficile rispondere. Gli ultimi cambiamenti nella mia vita (è diventato papà a marzo) mi hanno aiutato e mi hanno spinto ad andare avanti e a migliorare», ha aggiunto Musetti.