Berrettini ko nella finale di Stoccarda: «Una sconfitta che mi farà male per un po'»

Non riesce a Matteo Berrettini (nella foto) l’impresa di vincere per la terza volta in carriera l’Atp 250 di Stoccarda. In finale il tennista romano, reduce da una stagione travagliata, si è arreso al britannico Jack Draper, vittorioso in rimonta nel suo primo successo in un torneo Atp.

«Questa sconfitta mi farà male per un po’, ma ho vinto e ho perso partite così», dice Berrettini al termine del match, complimentandosi con l’avversario: «Hai giocato un torneo e una finale incredibile. Sono convinto che Jack vincerà tanti altri tornei».

Niente «happy end» sull’erba di Stoccarda: il ventottenne romano, numero 95 Atp, in gara con il ranking protetto, vincitore delle edizioni del 2019 e del 2022, ha ceduto per 3-6, 7-6 (5), 6-4, dopo oltre due ore di gioco, al mancino britannico numero 40 del ranking e sesto favorito del seeding. Da domani il ventiduenne di Sutton salirà al numero 30 del ranking («best»), diventando il nuovo numero uno di Gran Bretagna.