Tennis, Berrettini vince il derby con Musetti e vola in finale a Stoccarda

Matteo Berrettini è in finale al torneo Atp 250 Boss Open di Stoccarda. In poco più di un’ora di gioco, il tennista romano si è sbarazzato dell’amico e compagno di Davis Lorenzo Musetti con il punteggio perentorio di 6-4/6-0. Partita senza storia, risolta da un break a inizio primo set e dominata dall’ex numero 6 del mondo, tornato alle gare da poche settimane dopo un infortunio che lo ha tenuto lontano dal circuito per diversi mesi. Domani Berrettini troverà in finale il britannico Jack Draper, che nell’altra semifinale giocata in mattinata ha battuto lo statunitense Nakashima con un doppio 6-3.

Fin qui Berrettini ha vinto otto titoli Atp, mentre si è arreso all’ultimo ostacolo in cinque occasioni. «L’importante è risparmiare energie - ha dichiarato dopo il match - ho giocato parecchio in questa settimana. Non è mai facile giocare contro un amico. C’è stata un pò di tensione all’inizio, poi ho fatto bene. Terza finale a Stoccarda? Sin dal primo anno, nel 2019, mi sono trovato bene: qui c’è la mia famiglia Boss. E’ bellissimo giocare di fronte a questo pubblico. Sono stati due anni duri, dopo tanti infortuni è bello tornare in finale. Abbiamo ancora un passo da fare, vi aspetto domani. Draper? Non l’ho mai affrontato: è un ottimo giocatore, il mio team l’ha studiato bene. Sarà una partita di servizi», ha detto il romano.