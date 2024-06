Fenomeno Sinner ora è il più temuto, Djokovic operato al menisco salterà Wimbledon

Tutti se l’aspettavano almeno da inizio anno, e probabilmente anche lui, ma trovarsi sul trono del tennis mondiale è un evento che rischia di far vacillare anche Jannik Sinner, persona normale e sportivo speciale. È arrivato così molto a proposito per l’uomo del giorno il previsto riposo dopo i quarti di finale al Roland Garros. Lavoro in palestra oggi per l’altoatesino, in vista della semifinale di venerdì. La corona dà gioia ma pesa, però Sinner ha davanti un percorso che prevede venerdì una semifinale con Carlos Alcaraz e solo su questo, oltre che ad alzare sempre di più il livello del suo gioco, è puntata la concentrazione dell’azzurro.

Solo uno dei due giovani campioni raggiungerà la finale di domenica, che sarà la prima in 20 anni, dal 2004, che non vedrà in campo uno dei «big three»: Roger Federer, Rafa Nadal e Novak Djokovic. Il serbo ha avuto la sua chance, ma l’infortunio al ginocchio, che lo ha costretto a ritirarsi a Parigi e a cedere lo scettro a Sinner, lo terrà fuori anche da Wimbledon. Nole è stato operato al menisco e a questo punto il suo obiettivo è rientrare per le Olimpiadi, come conta di fare lo spagnolo Nadal, il cui fisico logoro concede ormai rare finestre per mostrare tutta la sua classe. C’è quindi campo libero per i giovani leoni, anche loro peraltro già colpiti da malanni e piccoli infortuni che, solo guardando al ventiduenne Sinner e al ventunenne Alcaraz, hanno mostrato di essere sempre in agguato in una stagione infinita, che non dà respiro.