Roland Garros, si spezza il sogno di Musetti: Djokovic vola agli ottavi e resta numero 1 al mondo

Novak Djokovic sconfigge Lorenzo Musetti (nella foto) al Roland Garros ed evita il sorpasso al vertice della classifica mondiale ad opera di Jannik Sinner. In circa quattro ore e mezzo di gioco, il serbo ha avuto la meglio sull'italiano numero 30 del mondo in cinque set per 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0. Con questa vittoria, Djokovic approda agli ottavi del torneo francese ed eguaglia il record di Roger Federer di 369 vittorie in partite del Grande Slam.

Il sogno di Musetti si è infranto al quarto set, quando Djokovic ha reagito a quella che sembrava una sorte segnata. Nel primo set il numero uno del mondo ha giocato il suo tennis, Musetti è riuscito a contrastarlo, ma alla fine ha dovuto cedere alla precisione di colpi dell'avversario. Nel secondo si è andati al tie-break, nel corso del quale l'italiano ha annullato una palla del set e poi si è portato sull'1-1. Nel terzo set il calo del serbo, che sembrava avere spianato la strada all'azzurro. Musetti ha giocato un tennis fatto di accelerazioni e angolazioni sempre più incalzanti e si è portato in vantaggio. Ma a metà del quarto set, quando forse l'italiano pensava di avere il match in pugno, Novak è risorto, ha cominciato a giocare al meglio delle sue enormi possibilità e per l'Italia tennistica, che sperava nel secondo azzurro agli ottavi e nel primato in classifica di Sinner, è calato il buio. Djokovic ha vinto il quarto set e nel quinto ha lasciato l'avversario a zero.