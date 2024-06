Al Roland Garros Sinner batte Moutet in rimonta dopo un avvio choc, eliminati Arnaldi e Cocciaretto

Cocciaretto, al contrario di Arnaldi, non è stata soddisfatta del suo match, ritenendo di non aver espresso il suo miglior tennis, come dimostrato dal punteggio, 6-1, 6-2 in un'ora esatta di partita, inflittole da Gauff. «Oggi è stata molto difficile - ha ammesso la marchigiana -, non ho fatto quel che avrei dovuto. Mi sentivo un po' vuota e la cosa peggiore è che non ho provato a far nulla di diverso in campo. Ho sbagliato fin dal primo game, mentre Coco non mi ha concesso chance». La statunitense affronterà ai quarti la tunisina Ons Jabeur, mentre in un'altra sfida per un posto in semifinale saranno di fronte la numero 1 Iga Swiatek e la ceca Marketa Vondrousova.