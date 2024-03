Champions, Atletico Madrid-Inter 2-1: si va ai supplementari

L'’Atletico Madrid ha chiuso sul 2-1 i 90’ regolamentari con l’Inter nel ritorno degli ottavi di Champions, e la partita va ai supplementari. All’andata infatti l’Inter aveva vinto 1-0.

Partita difficilissima per l'Inter che non riesce a difendere il pareggio dei primi 45 minuti e subisce la rete dello svantaggio all'87esimo, siglata dal neo-entrato Depay.

Poco prima, occasione incredibile per Thuram per chiudere la partita e il discorso qualificazione.

A pochi secondi dal termine, però, tocca a Riquelme restituire il favore ai nerazzurri, non trasformando un rigore in movimento su assist di Griezmann.

Finiscono i minuti regolamentari. Si va ai tempi supplementari.