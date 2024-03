Champions: Napoli ko a Barcellona: i gol di Lopez, Cancelo e Lewandowski condannano gli azzurri

Il Barcellona si è qualificato ai quarti di finale di Champions League battendo 3-1 il Napoli che oltre a perdere l’Europa che conta perde anche la possibilità di giocare il Mondiale per club 2025. A segno per i blaugrana López (15’), João Cancelo (17’) e Lewandowski R. 83’. Azzurri in gol con Rrahmani (30’). La partita di andata al Maradona era terminata in parità 1-1.

Il Napoli esce dalla Champions e anche dalla possibilità di giocare il Mondiale per club 2025 con il nuovo format.

Ad andarci al posto proprio dei partenopei sarà, invece, la Juventus grazie al ko dei campioni d’Italia a Barcellona ed alla conseguente eliminazione dall’Europa che conta. La formazione di Allegri va così al Mondiale per club grazie ai suoi 47 punti nel ranking, contro i 42 del Napoli che se si fosse qualificato ai quarti di Champions avrebbe potuto raggiungere e superare la Juventus.

La prima Coppa del Mondo per Club Fifa a 32 squadre si giocherà negli Stati Uniti nel 2025 e si terrà ogni 4 anni.

Il nome ufficiale della competizione sarà Mundial de Clubes FIFA e vedrà la partecipazione di club provenienti da ciascuna delle sei confederazioni.