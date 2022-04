Malucelli si aggiudica la prima tappa del Giro di Sicilia

Matteo Malucelli ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Sicilia partito oggi da Milazzo. Il corridore, al momento senza squadra, ma in gara al Giro di Sicilia con la maglia della Nazionale italiana per la revoca della licenza Uci alla Gazprom-Rusvelo per la guerra in Ucraina, ha tagliato il traguardo di Bagheria dopo 199 chilometri precedendo Matteo Moschetti della Trek-Segafreddo e il ciclista di casa, il palermitano Filippo Fiorelli, della Bardiani Csf Faizanè.

Malucelli, che ha chiuso in 4h e 21’ alla media di 45,7 km/h, è anche il primo leader della classifica generale e oltre la maglia giallorossa ha indossato anche quella ciclamino della classifica a punti. Stefano Gandin, del Team Corratec, è invece maglia verde pistacchio come leader del Gran Premio della Montagna, mentre a David Martin Romero della Eolo-Kometa Cycling Team, è andata la prima maglia bianca come miglior giovane.

Domani seconda tappa del Giro di Sicilia: i corridori partiranno alle 11,30 da Palma di Montechiaro e arriveranno a Caltanissetta dopo 152 chilometri. Il percorso sarà caratterizzato da un continuo saliscendi su strade ampie nell’entroterra siciliano. Ci saranno solamente tre attraversamenti cittadini: Mazzarino, Barrafranca ed Enna. Proprio ad Enna, in vetta alla salita all’ingresso cittadino è posto il Gran premio della montagna di giornata. L’arrivo è in centro a Caltanissetta al termine di una breve salita.

