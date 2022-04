Ribaltone al Giro di Sicilia, Miholjevic vince a Piazza Armerina ed è il nuovo leader

Fran Miholjevic della Cycling team Friuli ha vinto la terza tappa del Giro di Sicilia da Realmonte a Piazza Armerina conquistando anche la maglia giallorossa di leader della classifica generale e quella bianca di miglior giovane. Il ciclista croato ha tagliato il traguardo dopo 4h 54’ 07" di corsa percorrendo i 171 chilometri del percorso a una media di 34,9 km/h, arrivando con 41» di vantaggio sul resto del gruppo. Tappa caratterizzata dal forte vento con una fuga partita intorno al quindicesimo chilometro di corsa e ripresa a pochi chilometri dal traguardo, eccezion fatta per Fran Miholjevic che ha approfittato di un mancato accordo sui cambi in testa fra i compagni di fuga per staccarli a una decina di chilometri dal traguardo e andare a vincere la tappa.

Con il corridore della Cycling team Friuli hanno tirato per quasi tutta la tappa Federico Burchio della Work Service Vitalcare Vega, Martin Svrcek della Biesse - Carrera e Alessandro Iacchi del Team Qhubeka. In classifica generale è ancora tutto aperto: alle spalle di Miholjevic i siciliani Damiano Caruso secondo a 18 secondi di ritardo e Vincenzo Nibali terzo a 22 secondi. Subito fuori dal podio provvisorio l’altro siciliano Filippo Fiorelli, quarto a 23», che veste la maglia ciclamino del leader della classifica a punti e che precede Domenico Pozzovivo di un secondo. La maglia verde pistacchio del leader del gran premio della montagna, invece, resta sulle spalle di Stefano Gandin del Team Corratec. Il Giro di Sicilia si deciderà domani (14 aprile) con la quarta e ultima tappa caratterizzata dall’arrivo sull’Etna.

