Pallavolo, la Fipav sospende i campionati fino al 6 febbraio, Saber Palermo recupera con Letojanni

Pallavolo, la Fipav sospende i campionati fino al 6 febbraio. La Federazione ritiene non sussistenti le condizioni necessarie per ripartire nell’immediatezza, c’è il via libera per il recupero dello scontro interno con la capolista Letojanni

Un’altra sospensione dei campionati nazionali di serie B, questa volta fino al 6 febbraio. Dopo il primo stop di due settimane dal 12 al 23 gennaio, la Federazione Italiana Pallavolo ha disposto una nuova interruzione delle attività.

La recrudescenza dei contagi e l’attuale quadro pandemico da Covid-19 non consentono di valutare positivamente una pronta ripresa delle attività agonistiche. Per la Federazione infatti, “non sussistono le condizioni necessarie per far ripartire in sicurezza” i campionati nazionali, regionali e di categoria. Ragion per cui fino al 6 febbraio saranno sospese le amichevoli, l’attività torneistica, mentre le società potranno continuare ad allenarsi regolarmente.

SABATO 29 GENNAIO IL RECUPERO DELLA GARA INTERNA CON LETOJANNI – A seguito della nuova direttiva federale, la partita di campionato Volo Saber Palermo-Savam Costruzioni Letojanni, valida per l’undicesima giornata di andata - inizialmente calendarizzata per sabato 8 gennaio e successivamente rimodulata per mercoledi 26 gennaio - si giocherà sabato 29 gennaio alle ore 18 al Pala Oreto, grazie all’accordo tra le due società ed il benestare federale.

LA PROGRAMMAZIONE DELLE GARE DI RECUPERO – La decisione ha comportato una nuova programmazione delle gare non disputate nel corrente mese di gennaio e nel primo week-end di febbraio. Gli incontri da recuperare slitteranno nel mese di aprile secondo il seguente calendario, salvo i recuperi già programmati (come nel caso del match con Letojanni): 11esima: Savam Costruzioni Letojanni (sabato 29 gennaio, casa); 12esima: Caffè Lo Re Universal Catania (2 aprile, casa); 13esima: Diper Jolly Cinquefrondi (sabato 9 aprile, trasferta); 14esima: Aquila Bronte (sabato 16 aprile, casa); 15esima: Paomar Volley Siracusa (sabato 23 aprile, trasferta).

