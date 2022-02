Volley, il trapanese Fabio Aiuto nuovo ct della Nazionale femminile del Lussemburgo

C'è un pò di Sicilia nella pallavolo lussemburghese. Il trapanese Fabio Aiuto è stato nominato nuovo commissario tecnico della nazionale femminile di volley del Lussemurgo. Il coach siciliano era già sotto contratto con la federazione del Paese estero sin dal 2019 quando prese le redini della selezione femminile di beach volley. Aiuto fino al 2023 guiderà le "Red Lion Ladies" come head coach.

Esperienze in Ungheria e Germania

In carriera Aiuto, ex giocatore della Pallavolo Trapani, dopo l'ultimo anno con la maglia del club siciliano in serie B1, si è trasferito all'estero. Nel 2014 passa al Potsdam, società impegnata nella Bundesliga femminile dove rimane per due stagioni prima del ritorno in patria con l'Elimos (serie C) e la chiamata dalla nazionale d'Ungheria, come secondo allenatore (2017) per gli Europei in Azerbaigian. Un anno dopo torna in Germania, a Munster, e l'ultimo anno a Marsala, in serie A2, nella stagione 2018/2019.

© Riproduzione riservata