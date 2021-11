La Juventus è ripartita, Dybala e Morata stendono la Salernitana

La Juventus non sbaglia con la Salernitana e torna subito a vincere. All’Arechi di Salerno finisce 2-0 grazie alle reti di Dybala (che sbaglia anche un rigore) e Morata: bianconeri che salgono a quota 24 punti, portandosi momentaneamente a -1 dal quinto posto della Roma. I campani di Colantuono restano invece fermi in ultima posizione. Come preventivatile sono i bianconeri a fare la partita sin dall’inizio, trovando il vantaggio al 21’ grazie al lampo di Paulo Dybala. L’argentino scambia con Kulusevski e, pur fuori equilibrio, trova la coordinazione giusta per spedire il mancino alle spalle di Belec. Prima della mezz’ora arriverebbe anche il raddoppio juventino ad opera di Chiellini, ma una posizione irregolare di Kean sulla punizione di Cuadrado (parata da Belec con l’aiuto del palo), viene punita dal Var strozzando in gola l’urlo del difensore.

L’avvio di ripresa sembra tutto a favore della Juve, ma al 58’ la Salernitana va clamorosamente ad un passo dal pareggio colpendo un incredibile palo interno con Ranieri, che da posizione invitante calcia a botta sicura centrando il legno alla sinistra di uno Szczesny battuto. La squadra di Allegri si salva e al 70’ punisce con il neo entrato Morata, che sul primo palo mette in rete un cross deviato di Bernardeschi, tornando a segnare dopo due mesi in campionato. È il gol che chiude la gara e mette al sicuro i 3 punti bianconeri. Nel finale Dybala avrebbe la chance per la doppietta personale, ma scivola calciando un rigore e spedisce alle stelle.

