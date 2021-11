La psicologa dello sport: «La rivalità è normale, premeditare un'aggressione no»

«Le rivalità tra atleti, specie all’interno di una squadra, è la norma: sta a ciascuno incanalarla e reagire nel modo giusto ma spesso sfocia in rabbia incontrollata e scontri, anche fisici, sul campo e nello spogliatoio. E non dite che è un dato prevalentemente femminile: non c'è alcuna differenza tra uomini e donne». Dopo il caso Harding, il caso Diallo: Monica Vaillant, plurimedagliata con il Setterosa e psicologa dello sport, definisce anomala l'aggressione alla giocatrice del Psg Kheira Hamraoui, per la quale è stata fermata la compagna di squadra Aminata Diallo.

«Io stessa - continua Vaillant - ho assistito a confronti anche feroci ma è una aggressività che si risolve sul momento. Se invece si arriva a premeditare qualcosa, a coinvolgere altre persone nell’aggressione, mi sembra che sia un altro ambito».

Poi Vaillant scava nel passato personale. «Nella mia esperienza di tanti anni in nazionale e nel club - racconta - ho avuto vari casi di ragazze che si sono affrontate anche fisicamente, specie prima delle convocazioni o di partite importanti. Non è strano, anzi, secondo me sono cose all’ordine del giorno, specie nelle grandi squadre o nelle nazionali. Tutti vogliono emergere, fare la loro parte e l’individualismo è spiccato anche all’interno di una squadra. Poi tutto rientra e soprattutto la cosa rimane confinata all’interno del gruppo».

Per l’ex pallanotista «spesso è l’entourage che aiuta l’atleta in certe situazioni, lo sostiene nelle difficoltà. Ma può anche essere che se un atleta ha intorno persone che spostano le polemiche sull'altro, sul rivale la fragilità di una persona può essere esponenziale e portare a certe soluzioni estreme e fuori dalla norma».

