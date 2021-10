Volley: Modica contro la capolista Talmasson, Catania ospita Soverato. Ferme Marsala e Aragona

Torna il campionato femminile di serie A2 di volley femminile ma tra rinvii per il maltempo e turno di riposo, nessuna delle squadre siciliane giocherà nel girone A. La Sigel Marsala osserverà il turno di riposo, imposto dal numero dispari di squadre nel girone. Rinviato, invece, a causa del maltempo, il match della Seap Cardillo Aragona che era in programma stasera, alle 19.30, al PalaMoncada di Porto Empedocle contro la Futura Giovani Busto Arsizio. I due presidenti, con grande senso di responsabilità, hanno concordato il posticipo della gara che potrebbe disputarsi nel prossimo mese di dicembre. La Lega Pallavolo Serie A Femminile è stata immediatamente avvisata della decisione delle due società e ne ha avallato la richiesta.

Nel girone B, l'Egea Pvt Modica affronterà la capolista Cda Talmasson nel match valido per la quarta giornata del girone di andata del campionato di serie A2. La partita è in programma al PalaRizza alle 17.00. Nello stesso girone, dopo la battuta d’arresto rimediata a Mondovì, la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania ospiterà domani, alle 17, al Pala Catania il Volley Soverato. "Ci stiamo allenando in vista di questa partita con tutto l’entusiasmo possibile - ha dichiarato la palleggiatrice della Rizzotti Design Catania, Giulia Picchi -. Vogliamo far vedere chi siamo, mostrando la nostra pallavolo ed il nostro gioco".

