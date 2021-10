Volley, domenica amara per tutte le squadre siciliane: perdono Marsala, Aragona, Catania e Modica

Arriva la prima sconfitta stagionale per la Sigel Marsala nel campionato femminile di serie A2. Le siciliane, impegnate nel girone A, perdono in casa contro l'Olimpia Teodora Ravenna 0-3 (18-25, 20-25 , 20-25), nella terza giornata d'andata.

Prosegue la striscia negativa per la Seap Cardillo Aragona, ancora a secco di vittorie questa stagione. Le siciliane, sempre nel girone A, vengono sconfitte fuori casa casa dall’Omag – Mr S.Giov in Marignano per 3-0 (25-11, 25-15, 25-14)

Ma la giornata negativa per le squadre siciliane prosegue nel girone B, dove la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania esce sconfitta dalla trasferta contro la PM Mondovì, in tre set. Le ragazze perdono 26-24, 25-17, 25-19. "Abbiamo buttato un’occasione nel primo set, avremmo dovuto concludere in maniera migliore - ha dichiarato Mauro Chiappafreddo, head coach Rizzotti Design -. Mondovì è una formazione veramente ben organizzata e ci ha messo sempre in difficoltà nel cambio palla. Per il salto di qualità serve un risultato positivo che ci illumini la strada e premi il nostro lavoro in palestra".

Sconfitta anche la Pvt Modica che, ancora con zero punti in classifica, deve arrendersi anche all'Ipag Sorelle Ramonda Montecchio fuori casa 25-23 25-20 25-16. Esordio per Yusleyni Herrera, che ha all’attivo un solo allenamento di squadra. EP MEDIA

