Tennis: il Vela Messina capolista vuole allungare in classifica, sfida proibitiva per il Match Ball Siracusa

In Serie A1 è già tempo delle partite di ritorno. Domenica squadre in campo per la quarta giornata del campionato maschile. Nel girone 4 il Vela Messina proverà ad allungare in classifica, andando a far visita alla matricola Junior Perugia che una settimana fa ha conquistato il primo punto. Il Parioli, secondo a due lunghezze dai siciliani, ospiterà, invece, il Tc Italia Forte dei Marmi, reduce da due sconfitte.

Nel girone 2, dove è presente l'altra siciliana, il Match Ball Siracusa, fanalino di coda, andrà a giocare contro lo Sporting Club Sassuolo, mentre il Tc Santa Margherita Ligure sarà in trasferta a Torre del Greco.

La formula prevede quattro gironi da 4 squadre ciascuno, con incontri di andata e ritorno, con le prime classificate di ogni gruppo qualificate alle semifinali play-off, per designare quelle che saranno le due contendenti per lo scudetto (in sede unica, ancora da definire). La fase a gironi è articolata in sei giornate e terminerà il 21 novembre. Play-off e play-out si disputeranno con gare di andata e ritorno il 28 novembre e 5 dicembre, mentre le finali sono in programma l’11 e 12 dicembre, in sede unica.

