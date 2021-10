Tennis, vola il Ct Vela Messina nel giorno dell'esordio di Salvatore Caruso. Perde il Match Ball Siracusa

Continuano i risultati utili consecutivi, nel campionato maschile di serie A1, per il Ct Vela Messina che, nel girone 4, in casa ha battuto il Tc Italia di Forte dei Marmi 6-0, nella quarta giornata. Giorgio Tabacco (Vela Messina) ha battuto Marco Furlanetto per 7-5, 6-3 in quasi 2 ore di gioco. Ci sono voluti quasi tre ore di gioco e ben 3 set, invece, a Salvatore Caruso (Vela Messina) per avere la meglio su Walter Trusendi. Il siciliano, dopo aver perso il primo set 4-6, si è imposto negli altri due 6-3, 6-2. Per Caruso si tratta dell'esordio stagionale nel campionato. Poi è stata la volta di Fausto Tabacco (Vela Messina) che ha battuto Manfredi Graziani 6-3, 6-4. Il quarto punto per la squadra messinese è arrivato dallo spagnolo Bernabé Zapata Miralles (n° 122 del ranking Atp) che ha sconfitto in un'ora e 21 minuti l'italiano Stefano Travaglia (n° 83 del seeding) 6-4, 6-3. Nel doppio le ultime due vittorie: Salvatore Caruso e Bernabé Zapata Miralles (Vela Messina) hanno battuto 6-1, 6-0 Stefano Travaglia e Manfredi Graziani e Fausto Tabacco e Giorgio Tabacco hanno messo il sugello con il sesto match giornaliero vinto per i messinesi su Marco Furlanetto e Walter Trusendi 6-3, 2-6, 10-8. Domenica prossima il Ct Vela Messina andrà a far visita al Perugia che oggi ha perso in casa contro il Tc Parioli.

Ancora una sconfitta, invece, per il Match Ball Siracusa battuto 1-5, in casa, dal Santa Margherita, nel gruppo 2. Il primo punto che sembra incanalare bene la giornata per gli ospiti è di Andrea Basso che batte Antonio Massara 7-5, 6-3. Nel campo 2, Alessandro Ingarao (Match Ball Siracusa) si arrende al ligure Luca Castagnola soltanto al termine del terzo set (6-3, 3-6, 0-6). Il primo punto giornaliero per i siracusani arriva da Maden Yannik Philippe che batte Thomas Fabbiano con un netto 6-0, 6-3. In campo scende poi per la squadra siracusana Ettore Zito che deve arrendersi al giocatore del Santa Margherita Lorenzo Ferri per 3-6, 4-6. Nel primo doppio ancora una sconfitta per la squadra siracusana: Ettore Zito e Alessandro Ingarao si devono arrendere a Luca Castagnola e Filippo Romano 6-4, 3-6, 5-10. Il Santa Margherita fa suo anche l'ultimo match in programma: Frederik Nielsen e Andrea Basso vincono 6-4, 6-4 su Antonio Massara e Philippe Maden Yannik. Domenica prossima, il Match Ball Siracusa andrà a far visita al Sassuolo che oggi ha battuto in casa per 4-2 il New Tennis Tdg di Torre del Greco. EP MEDIA

