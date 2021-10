Basket, la Virtus Ragusa cerca la terza vittoria tra le donne. Orlandina e Trapani vogliono il riscatto

Tutto pronto per una nuova giornata di basket. Nel campionato femminile, serie A1, la Virtus Eirene Ragusa, ospiterà domenica alle 18, al PalaMinardi, il Basket Costa, per la terza gara della stagione. Sarà permesso l'ingresso a 1800 persone: aumentano, infatti, i posti disponibili al palazzetto, a seguito delle recenti norme del Governo e del ritorno in zona bianca. Per entrare nell'impianto, oltre al biglietto, occorre essere muniti di Green pass.

In A2, invece, l'Alma Patti, reduce dalla sconfitta all'esordio, andrà a far visita, alle 15,30, alla Feba Civitanova. Anche le marchigiane hanno perso al debutto in questa stagione.

In campo maschile, in A2, oggi, alle 18, l'Orlandina Basket sarà di scena a Milano dove giocherà contro l’Urania Basket, mentre la Pallacanestro Trapani, domenica alle 12, ospiterà, invece il Mantova. Entrambe le siciliane sono reduci da due sconfitte. “Il campionato è appena iniziato e ancora non è facile capire i reali valori delle squadre - dichiara il capitano della Pallacanestro Trapani, Sekou Wiggs -. Mantova ha degli ottimi giocatori ed è a punteggio pieno ma noi giochiamo in casa e dovremo fare di tutto per ritornare alla vittoria. Il coach mi ha chiesto di essere in campo un punto di riferimento per i miei compagni ed io farò di tutto per non deluderlo”.

In serie B, la Fortitudo Agrigento, dopo la vittoria contro Formia, è attesa dall'importante match Ruvo di Puglia, anch'essa con il bilancio di una vittoria ed una sconfitta, la prima convincente contro Salerno e la sconfitta di misura contro Pozzuoli. La formazione di coach Ponticiello si affiderà a Markovic, Hidalgo e Ciribeni, i giocatori di più esperienza con il miglior minutaggio in squadra, coach Catalani ha recuperato anche Santiago Bruno per questa trasferta e spera di confermare i numeri e le prestazioni dei biancoazzurri che hanno battuto largamente Formia capitanati da Albano Chiarastella, primo nella classifica per rimbalzi del proprio girone. Non ci sarà Federico Massone, operato in settimana alla mano sinistra.

Nel girone Azzurro di C gold, la Green Basket Palermo, non scenderà in campo in questo weekend, a causa del rinvio del match in trasferta sul parquet dell’Orsa Barcellona, riprogrammato per giovedì 28 ottobre. "Ci prepareremo ancora meglio per questa partita contro un avversario molto giovane, ma pur sempre pericoloso - dichiara l’ala biancoverde Nedeljko Vucenovic, nuovo arrivo in casa Green Basket -. Faremo di tutto per vincere la partita e ci aspettiamo che i nostri avversari facciano lo stesso".

