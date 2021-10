Basket: in A1 femminile vince Ragusa, buon esordio in C Golden maschile per il Green Basket Palermo

Sconfitta casalinga per l'Orlandina nel campionato maschile di Serie A2. Al Palafantozzi, i siciliani perdono 81-87 con il Mantova. Non basta alla squadra di Capo d'Orlando la rimonta nel quarto periodo, che la porta anche a -2, prima di capitolare nel finale. Nick King ha totalizzato 27 punti e 10 rimbalzi, 12 punti per Mack e Laganá. Per l'Orlandina si tratta della seconda sconfitta consecutiva.

La Pallacanestro Trapani, di scena a Treviglio, perde 86-70 contro la Blu Basket. Nel primo quarto trapanesi contratti e parziale di 20-13 per il Treviglio. Reazione dei granata nella seconda frazione, grazie alla tripla messa a segno da Taflaj allo scadere, che si chiude 42-36. Nel terzo quarto il Trapani prova a venir fuori ma nel finale è ancora il Treviglio ad essere in vantaggio 64-59. Nell'ultimo quarto Treviglio prende il largo vincendo la partita 86-70. Wiggs ha messo a segno 14, Childs 25.

Nel campionato serie C Gold, il Green Basket Palermo, al PalaCus, ottiene la vittoria al debutto contro il Melfa's Gela Basket. La squadra palermitana, dopo essere stata in vantaggia per tutti i quarti, nell'ultimo si trova a giocare punto su punto per la conquista del match. Ultimi 2 minuti al cardiopalma con entrambe le squadre ma alla fine è la compagine biancoverde a conquistare il match 97-92.

In serie A1 femminile, la Passalacqua - Virtus Eirene Ragusa, fuori casa, conquista la seconda vittoria su altrettanti partite e batte la PF Broni 52-78. ottima la prestazione della squadra fin dalle battute iniziali del primo quarto.

In serie A2 femminile, inizia con una sconfitta l'avventura dell'Alma Patti che è stata battuta in casa per 60-62 dalla Pallacanestro Savona.

