Volley femminile, tra le siciliane vince solo la Sigel Marsala. Sconfitte per Aragona, Catania e Modica

Una vittoria e una sconfitta all'esordio per le due squadre siciliane impegnate nel girone A della serie A2 di volley femminile. La Sigel Marsala ha battuto nettamente in casa il Warriors Sassuolo: 3-0 (25-19, 25-19, 25-18) il risultato finale. Torna in Sicilia con una sconfitta, invece, la Seap Dalli Cardillo Aragona che viene sconfitta 3-2 dall'Hermaea Olbia.

Nel girone B, esordio amaro per la Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania che a Villafranca Piemonte ha perso contro l'UnionVolley Pinerolo 3-0 (25-21, 28-26, 25-19). Spettacolari e avvincenti alcune fasi della partita con le siciliane ad un passo dall'aggiudicarsi il set. Sconfitta al debutto anche per la Pvt Modica che al PalaRizza è stato sconfitto dalla Itas Ceccarelli Martignacco 0-3 (24-26 24-26 25-27). E domenica prossima sarà derby siciliano: al PalaCatania per l’esordio casalingo di Pallavolo Sicilia ecco che arriva la PVT Modica. Le due squadre si sono affrontate per l'ultima volta ben 40 anni fa.

