Tennis: in A2 il Ct Palermo vuole confermarsi contro il Ronchiverdi. Siracusa e Tc2 cercano il riscatto

Tornano in campo i tennisti impegnati nel campionato di Serie A2. Le tre squadre siciliane giocheranno tutte domani, con inizio dei match alle 10. Il Ct Palermo, reduce dalla vittoria per 4-2 contro il Tc Villasanta giocherà fuori casa, a Torino, ed affronterà il Ronchiverdi, formazione che godeva di un turno di riposo al debutto.

Lontano dalla Sicilia anche l'impegno del Tc Siracusa che dopo la sonora sconfitta per 6-0 contro l'Eur Sporting Club affronterà il Tc Sinalunga. La squadra Toscana non è scesa in campo al primo turno perchè riposava.

Il Tennis club 2, che nella prima giornata ha subito un pesante 6-0 dal Ct Bologna, giocherà in casa contro l'SG Angiulli. Quest'ultima, a sua volta, ha subito lo stesso "cappotto" dei siciliani ma in casa e contro il Padova.

In campo femminile, dopo l'ottima prova all'esordio in questo campionato, le ragazze di del Ct Palermo ospiteranno oggi il Bari. Le ragazze di Chimirri vengono dal successo contro il Plebiscito a Padova mentre il Bari è stato sconfitto in casa dal Ceriano.

