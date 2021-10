Tennis: sorride solo il Ct Palermo nella prima giornata di serie A2, sconfitte per Tc2 e Tc Siracusa

Sorride soltanto il Ct Palermo nelle gare d'esordio del campionato di Serie A2 che vede impegnate tre siciliane. Il club di viale del Fante si è imposto in casa, per 4-2, sul Tc Villasanta. Sonora sconfitta, invece, per il Tc Palermo 2 che viene battuto fuori casa dal Ct Bologna per 6-0. Perde nettamente anche il Tc Siracusa che in casa viene sconfitto dall'Eur Sporting Club per 0-6.

Ct Palermo - Tc Villasanta 4-2: Giacalone Omar e Jianu Filip Cristian - Borroni Andrea e Albertoni Davide 6-2, 6-7, 4-10; Giacalone Omar Fellin Manfredi 6-0, 6-2; Marino Pietro - Borroni Andrea 6-4, 6-3; Jianu Filip Cristian - Albertoni Davide 6-4, 6-1; Piraino Gabriele - Ferrari Gianmarco 2-6, 2-6; Marino Pietro e Piraino Gabriele - Ferrari Gianmarco e Fellin Manfred 6-4, 6-2.

Ct Bologna - Tc Palermo 2 6-0: Mercuri Fabio - Zanetti Edgardo 6-1, 6-0; Buldorini Peter - Castorino Davide 6-0, 6-1; Di Nicola Gianluca - Campo Antonio 6-4, 6-3; Baldisserri Enrico - Speciale Ignazio 6-3, 6-0; Mercuri Fabio e Baldisserri Enrico - Campo Antonio - Zanetti Edgardo 6-4, 6-3; Bianchini Luca e Di Nicola Gianluca - castorino Davide - Speciale Ignazio 6-1, 6-1.

Tc Siracusa - Eur Sporting Club 0-6: Cocola Sebastiano - De Vincentis Matteo 5-7, 5-7; Bongiovanni Matteo - Ciavarella Niccolò 4-6, 0-6; Di Mauro Alessio - Toledo Bague 4-6, 2-6; Lumera Gabriele - Minighini Daniele 1-6, 2-6; Lumera Gabriele e Cocola Sebastiano - Ciaravella Niccolò e Mininghini Daniele 5-7, 6-2; Di Mauro Alessio e Bongiovanni Matteo - Toledo Bague e De Vincentis Matteo 6-7, 7-6, 7-10.

In campo femminile, l'unica squadra siciliana presente in A2, il Ct Palermo ha battuto fuori casa il Plebiscito Padova.

Plebiscito Padova - Ct Palermo 1-3: Arcidiacono Federica e Ceschi Gloria - Salden Lara e Ferrara Virginia 3-6, 2-6; Ceschi Gloria - Ferrara Virginia 6-7, 5-7; Arcidiacono Federica - Salden Lara 3-6, 4-6; Crescenzi Giulia - Pedone Giorgia 6-3, 6-2.

