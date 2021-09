MotoGp: Bagnaia in pole ad Aragon davanti all'atro ducatista Miller, Rossi parte penultimo

Doppietta Ducati nel Gran Premio di Aragon classe MotoGp. Francesco Bagnaia conquista la pole position sul circuito spagnolo davanti al compagno di squadra Jack Miller e al leader del Mondiale Fabio Quartararo.

Lo spagnolo Marc Marquez (Honda) aprirà la seconda fila con la quarta posizione davanti ai connazionali Jorge Martin (Ducati) e Aleix Espargaro (Aprilia). Molto bene Enea Bastianini (Ducati), nono davanti al francese e compagno di marca Johann Zarco, mentre Valentino Rossi (Yamaha) non può sorridere con l'eliminazione in Q1 e il penultimo posto.

"Sta venendo tutto bene questo week end, anche in FP4 eravamo velocissimi. Non mi aspettavo di fare un tempo così (1'46"322, ndr), il record di Marquez durava da 6 anni. Nei due time attack ho approfittato per spingere da subito, quando ho letto sul dashboard il tempo ha dato gusto". Questo il commento a Sky Sport di Francesco Bagnaia dopo la pole position nel Gp di Aragon in sella alla Ducati.

"Una buona giornata per entrambi i piloti, tutte le Ducati hanno avuto problemi qui l’anno scorso. Poter gareggiare con questo feeling è davvero bello, sono contento per me e per il team. Abbiamo molti dati da guardare sul degrado delle gomme e su altro, sarà molto interessante". Questo il commento a Sky Sport dell’australiano Jack Miller dopo il secondo posto nelle qualifiche del GP di Aragon in sella alla Ducati. "Un risultato che dimostra come la moto sia migliorata molto, non vedo l’ora di fare una bella gara domani e magari riusciremo ad aiutare Pecco a fare un po' di punti - ha proseguito Miller a Sky Sport - Il passo era molto buono nelle libere, penso che abbiamo fatto i compiti abbastanza e possiamo essere in buona posizione per domani".

