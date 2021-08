MotoGp: pole di Pol Espargaro in Gran Bretagna, Bagnaia secondo

Pol Espargaro partirà dalla pole nel Gp di Gran Bretagna, classe MotoGp. Lo spagnolo della Honda HRC in 1'58"889 condivide la prima fila con la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e con la Yamaha di Fabio Quartararo, leader del mondiale.

Quarto lo spagnolo Jorge Martin, che non riesce a ripetersi dopo Spielberg e scatterà dalla seconda fila insieme ai connazionali Marc Marquez ed Aleix Espargaro. Ottavo posto per Valentino Rossi.

"Ancora non ci credo, è stata molto dura. Questo circuito è lungo e veloce, perciò basta un errore per perdere molto. Volevo fare un bel tempo, ma allo stesso tempo non credevo di farcela perchè gli altri andavano forte, specialmente la Ducati". Questo il commento a caldo di Pol Espargaro, che scatterà dalla pole position nel Gp di Gran Bretagna. "Domani partiremo primi, vediamo se riusciremo a fare una bella gara" ha aggiunto il pilota spagnolo della Honda ai microfoni di Sky Sport.

"Sono molto contento. Quando ho visto il tempo di Martin (1'58"008, poi cancellato, ndr) mi sono meravigliato. Stiamo facendo buon lavoro e sono soddisfatto. Siamo pronti per la gara". Queste le parole di 'Pecco' Bagnaia ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto nelle qualifiche.

