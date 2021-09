F1, Valtteri Bottas partirà davanti a tutti nella Sprint Qualifying al Gran Premio di Monza

Valtteri Bottas conquista le qualifiche del venerdì e partirà davanti a tutti nella Sprint Qualifying al Gran Premio di Monza. Secondo Hamilton davanti a Verstappen. Settime e ottave le Ferrari di Sainz e Leclerc. Decimo Giovinazzi.

"È stato un bel giro, è una bellissima sensazione quando riesci a spingere fino alla fine. Ho anche aiutato Lewis con la mia scia". Così Valtteri Bottas, che scatterà dalla pole nella sprint qualifying di Monza. "Mi sento rilassato, ho risolto tutto per il futuro e sono molto contento del team quest’oggi - ha aggiunto il finlandese, ufficializzato dall’Alfa Romeo per il 2022 - L’anno prossimo sarà una novità entusiasmante ma ora voglio concentrarmi sul presente e mi aspetto di ottenere domani il massimo dei punti. Cercheremo di fare un bel lavoro anche domenica (scatterà dal fondo della griglia, ndr) ma intanto cominciamo a farlo da domani".

"Per noi questa pista sarà sempre difficile, abbiamo fatto un po' più fatica del previsto nelle libere ma abbiamo recuperato abbastanza bene nelle qualifiche. Sono contento del terzo posto, in gara potremmo essere più vicini e qui non si può mai sapere. Vedremo cosa fare per migliorare il passo gara, penso che potremo fare un bel numero di punti". Così Max Verstappen commenta il terzo tempo nelle qualifiche della sprint qualifying di Monza.

© Riproduzione riservata