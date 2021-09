F1: AlphaTauri conferma Gasly e Tsunoda anche nel 2022

Pierre Gasly e Yuki Tsunoda correranno per la scuderia AlphaTauri anche nella stagione 2022 di Formula 1. La coppia, annuncia la scuderia di Faenza in una nota, "ha mostrato un positivo rapporto di lavoro dentro e fuori pista". Infatti "il team ritiene che l’attuale duo sarà in grado di fornire buoni risultati, avendo già lavorato bene insieme nel 2021. Pierre ha mostrato ottime prestazioni" e ha "già ottenuto un podio, rimanendo tra i primi 10 nella classifica piloti. Nel frattempo Yuki, che è diventato il primo pilota giapponese a segnare punti nella sua gara di debutto in Formula 1, ha raccolto la nuova sfida e sta proseguendo la propria ripida curva di apprendimento".

Riguardo al resto dell’attuale stagione, "la scuderia AlphaTauri, che continua ad essere l'unica squadra a segnare punti in ogni gara finora, si concentrerà sulla battaglia serrata per la quinta posizione in classifica". "Vedendo le prestazioni che abbiamo mostrato finora in questa stagione - dichiara Gasly -, penso che ci siano grandi cose da ottenere per il resto di questa stagione e per il prossimo anno, specialmente con le imminenti modifiche al campionato nel 2022".

"Ho un ottimo rapporto con Pierre, ho imparato molto da lui - afferma Tsunoda - già quest’anno e la sua esperienza mi ha aiutato a continuare a sviluppare le mie capacità, quindi è fantastico continuare il mio viaggio in F1 con lui". "Quest’anno - aggiunge il team principal, Franz Tost - abbiamo visto che il rapporto positivo tra i due, fatto di competitività in pista e di amicizia fuori pista, si è dimostrato efficace per la squadra". ANSA

