Gp Italia, a sorpresa nel caos vince Gasly: secondo il futuro ferrarista Sainz

Pierre Gasly su Alpha Tauri ha vinto il gran premio d’Italia di Formula 1 sul circuito di Monza. Al secondo posto Carlos Sainz con la McLaren. Lance Stroll con la Racing pont è arrivato terzo. Le Ferrari di Leclerc e Vettel non sono arrivate al traguardo. Il primo è uscito di strada per un incidente, il secondo si è ritirato per un guasto meccanico.

Lewis Hamilton è arrivato al settimo posto. Il pilota della Mercedes è stato attardato da una penalizzazione di 10 secondi.

