Calcio a 5 in Sicilia, ecco i calendari del campionato di Serie C1

La Federcalcio siciliana ha reso noti i calendari dei due gironi del campionato di Serie C1 di calcio a cinque. Il torneo comincia sabato prossimo, 11 settembre.

CLICCA PER GUARDARE I CALENDARI

Del girone A (quello dalla Sicilia occidentale) fanno parte Futsal Mazara 2020, Primavera Marsala, Marsala Futsal 2012, Real Termini, Palermo Futsal Eightyniners, Caresse Futsal Partinico, San Vito Lo Capo, Cus Palermo, Sporting Alcamo Onlus, Villaurea, Tiki Taka Palermo e Palermo Calcio A5.

Nel girone orientale (girone B) giocano invece Città di Leonforte, Domenico Savio, Futsal Rosolini, Lav.Caterina Catania C5, Inter Club Villasmundo, Pgs Vigor San Cataldo, Kamarina, Viagrande, Megara Augusta, La Madonnina, Montalbano e Citta di Biancavilla.

Nel girone A, fra le squadre in lizza, anche il Cus Palermo. In un comunicato pubblicato sul sito del Cus si legge dell’ingresso del dirigente Riccardo Scardina, che ricoprirà il ruolo di direttore generale, e dell’accordo con Rosario Vadalà per la fornitura del materiale tecnico. «L’obiettivo - commenta Giovanni Lombardo, responsabile della sezione Calcio a 5 del Cus Palermo - è programmare, come abbiamo sempre fatto, al fine di poter competere a testa alta».

© Riproduzione riservata