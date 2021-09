Campionati di Eccellenza e Promozione in Sicilia, ecco i calendari

La sala conferenze del comitato siculo Lnd ha tenuto a battesimo la stagione 2021-2022 del calcio dilettantistico regionale.

E’ una stagione quella che sta per iniziare che mette alla base di tutto trasparenza, legalità ed etica. A fare gli onori di casa il presidente regionale Lnd Sandro Morgana assieme al vicepresidente area sud Lnd Santino Lo Presti coadiuvati dalla nuova segretaria Wanda Costantino.

Prima di svelare i calendari della nuova stagione per i tornei di Eccellenza, Promozione e serie C1 di calcio a 5, che partiranno sabato, sono state passare in rassegna quelle che sono le novità più importanti.

La prima riguarda il green pass che, a differenza di ciò che impone la normativa nazionale, in Sicilia sarà in vigore non solo nei campionati di interesse nazionale ma anche nell’attività regionale, giovanile e provinciale e in tal senso c’è stato molta condivisione con le società.

A tal proposito è stato siglato un protocollo, nei giorni scorsi, tra il comitato e l’Asp di Palermo e venerdì prossimo presso gli uffici del comitato di Ficarazzi verrà allestito un hub vaccinale. Obiettivo: «Sensibilizzare società, dirigenti e atleti – dice il presidente Sandro Morgana - sull’importanza della vaccinazione per potere tornare alla normalità facendo attività agonistica in tutta tranquillità e sicurezza».

Tornando ai numeri, a differenza di altre regioni, per la Sicilia si tratta di un vero e proprio anno di grazia. Ieri sono stati pubblicati i calendari di Eccellenza (32 squadre al via), Promozione (56 compagini ai nastri di partenza), e C1 di calcio a cinque (24 al via), oggi sarà la volta degli organici dei campionati giovanili riservati alle categorie Under 17 e Under 15, giovedì verrà diramata la composizione dei gironi di Prima, Seconda Categoria e C2 di Futsal.

Tutti i campionati che partiranno il 26 settembre assieme al campionato di Eccellenza femminile che stando agli orientamenti dell’ufficio campionati Lnd dovrebbe essere composto da due gironi dove verranno suddivise le formazioni della Sicilia Occidentale e Orientale.

Sul fronte dell’attività femminile, grazie ai proventi dei diritti televisivi e alla partnership con la Lega Dilettanti sarà possibile dare avvio nelle prossime settimane al progetto «Ragazze con i tacchetti» che coinvolgerà gli uffici scolastici provinciali della Sicilia con l’obiettivo di reclutare, proprio negli istituti scolastici, le ragazze, avvicinarle all’attività e utilizzare il calcio come antidoto contro la violenza sulle donne e la parità di genere.

Per i campionati giovanili, invece, è in itinere da parte della Figc Sicilia una riforma degli stessi per renderli più competitivi. Per il secondo anno consecutivo, inoltre, si svolgerà il campionato regionale di Eccellenza eSport.

Per ciò che riguarda la presenza di pucampionbblico sugli spalti si sta cercando di limitare il più possibile le porte chiuse e di consentire le trasferte delle tifoserie.

