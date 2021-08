Tennis, debutto vincente per Berrettini e Sonego al torneo di Cincinnati

Debutto vincente per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego al "Western & Southern Open", sesto Atp Masters 1000 della stagione, dotato di un montepremi pari a 3.028.140 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Wta 1000). Il tennista romano, numero 8 del mondo e 5 del seeding, al rientro nel circuito internazionale dopo la finale di Wimbledon e il successivo risentimento muscolare che lo aveva costretto a dare forfait alle Olimpiadi, si è imposto al terzo set sullo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 49 del ranking Atp. Il numero uno del tennis azzurro ha vinto col punteggio di 6-7 (5) 6-3 7-5.

Per Berrettini 25 ace nel corso del match. Il romano era già ai sedicesimi ed è approdato agli ottavi di finale, dove aspetta il vincente della sfida fra il russo Khachanov e il canadese Auger-Aliassime.

Più "semplice" l’esordio del piemontese Sonego. Il tennista di Torino, numero 27 del mondo, ha sconfitto in due set, col punteggio di 6-3 7-6 (6), lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 55 del ranking Atp, proveniente dalle qualificazioni. L’azzurro ha annullato un set point all’avversario nel corso del tie break, prima di chiudere sull'8-6. Sonego era ai 32esimi ed è approdato ai sedicesimi di finale, dove aspetta lo statunitense Tommy Paul, proveniente dalle qualificazioni e numero 56 del mondo.

Il match di Fognini (secondo turno), opposto all’argentino Guido Pella, è stato rinviato a oggi (a causa della pioggia). Brutte notizie, invece, per il tennis italiano al femminile. Sia Camila Giorgi che Jasmine Paolini hanno ceduto al primo turno del tabellone principale torneo Wta 1000 in scena sempre a Cincinnati. La numero uno d’Italia, proveniente dal successo di Montreal, in gara come special exempt, ha perso contro la statunitense Jessica Pegula con un duplice 6-2. La toscana, che aveva superato le qualificazioni, si è arresa di fronte alla russa Veronika Kudermetova per 6-3 6-2. AGI

