MotoGp, Vinales: "Chiedo scusa alla Yamaha, c'era frustrazione"

"C'era tanta frustrazione dentro di me, è stato un momento complicato. La prima gara è stata perfetta quest’anno, ma dopo tutto è andato storto. C'è stata un’esplosione dentro di me che non ho saputo controllare. Chiedo scusa alla Yamaha per ciò che è successo". Lo ha detto Maverick Vinales commentando la sospensione da parte della Yamaha.

La scuderia ha infatti accusato lo spagnolo di aver compiuto delle operazioni irregolari sulla moto nel Gran Premio di Stiria: "Rispetto la scelta della squadra. Sono molto triste perchè è una situazione strana, è difficile per me stare in questa situazione adesso. Tuttavia sono fortunato ad avere gente che mi sta molto vicina", prosegue Vinales a Sky Sport.

Il pilota, che a fine anno lascerà il team giapponese, sta assistendo al secondo weekend austriaco dal bordo della pista: "Quello che voglio adesso è stare tranquillo per poi tornare più forte - rivela -, In questi giorni ho visto tanta gente meravigliosa qui al paddock, anche con chi non ho avuto tante relazioni in passato. Ho una grande passione per questo sport ed era da tanto tempo che non mi sentivo bene. Non volevo mettere a rischio nessuno, non era questa la mia volontà". ITALPRESS

© Riproduzione riservata