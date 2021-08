MotoGp, la Yamaha esclude Vinales dal gran premio d'Austria

La Yamaha ha deciso di escludere Maverick Vinales dal gran premio d’Austria. Lo annuncia la scuderia giapponese spiegando che la scelta "arriva dopo la sospensione del pilota per un’operazione irregolare non giustificata durante l'ultimo weekend del gran premio di Stiria. La decisione è stata presa dopo approfondite analisi della telemetria e dei dati. La conclusione è che le azioni di Vinales potevano potenzialmente causare danni rilevanti al motore, seri rischi allo stesso pilota e possibili pericoli anche per i suoi colleghi".

Vinales, spiega ancora la Yamaha, non sarà sostituito al gran premio d’Austria. "Decisioni sulle prossime gare saranno prese dopo analisi ancor più dettagliate e discussioni tra Yamaha e il pilota", conclude il comunicato.

