Federica Pellegrini giura davanti al Cio: "Mi impegno a servire il movimento olimpico al meglio"

Federica Pellegrini si è già calata nel suo nuovo ruolo. La "Divina" è stata eletta nella Commissione atleti del Cio e oggi ha scritto sui social, in francese, pensando già a Parigi2024.

"Je m'engage à servir le Mouvement Olympique au mieux des mes capacitès... Mi impegno a servire il Movimento Olimpico al meglio delle mie capacità...", ha scritto la Pellegrini su Instagram.

La Pellegrini è stata eletta nella Commissione del Cio, in rappresentanza degli atleti, durante le Olimpiadi di Tokyo 2020 che oggi, con la cerimonia di chiusura e lo spegnimento della fiamma olimpica, hanno consegnato il testimone a Parigi 2024. A questo si deve, con grande probabilità, la scelta dell’azzurra di scrivere un post in francese nel so profilo ufficiale.

