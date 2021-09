Coni, prima partecipazione di Federica Pellegrini in Giunta Nazionale. Malagò: "Farà bene"

Prima partecipazione alla Giunta Nazionale del Coni per Federica Pellegrini, eletta membro del Cio in rappresentanza degli atleti durante i Giochi di Tokyo 2020. "Oggi eravamo al completo, non mancava assolutamente nessuno e hanno parlato tutti - ha spiegato il presidente Malagò - Federica entrerà, come tutti i membri, anche nelle commissioni di lavoro. E' impressionante come tutti siano felici e orgogliosi di averla come compagna di banco: farà molto bene".

"Questa meravigliosa famiglia si è allargata nel modo migliore e assoluto sotto il profilo della persona, per l'affetto che mi lega a lei e per il prestigio e il valore aggiunto che porta a tutto lo sport italiano". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha introdotto così l'esordio di Federica Pellegrini da dirigente sportiva al Consiglio nazionale in qualità di membro Cio in quota atleti.

All'olimpionica del nuoto è andato il tributo dell'intero consesso riunitosi a Palazzo H, con una lunga standing ovation. Presenti al Consiglio, la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali e il capo del Dipartimento Sport del governo Michele Sciscioli, oltre al numero uno del Comitato italiano paralimpico, Luca Pancalli. Anche a lui il consesso ha riservato una standing ovation per la Paralimpiade da record con ben 69 medaglie vinte a Tokyo 2020. Malagò ha anche rivolto un saluto e un 'in bocca al lupo' a Diego Nepi Molineris per la sua nuova nomina a direttore generale di Sport e Salute Spa.

